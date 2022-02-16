مجلس القضاء الأعلى ينعى المستشار سعيد مرعي: قامة قضائية كبيرة

نعى المستشار عبدالله شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشارون أعضاء المجلس وقضاة مصر- المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض والذي كان رمزا وقيمة وقامة قضائية كبيرة وكان مخلصا في أداء رسالته ومثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائية الكبيرة.

وأضاف البيان الصادر عن محكمة النقض: “وإذ يتقدم القضاء المصري بخالص العزاء الي الهيئات والجهات القضائية وإلى أسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.