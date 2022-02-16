حريق يلتهم شقة سكنية في مدينة الإبراهيمية بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية اليوم، على حريق اندلع بشقة سكنية، بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية، بمركز الإبراهيمية، و دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارة تحسبا لوجود مصابين.

و تبين أن الحريق التهم محتويات الشقة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم، و جارى العرض على النيابة العامة لانتداب فريق من الأدلة الجنائية، للوقف على سبب الحريق.