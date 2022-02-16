راهبات قلب يسوع المصريات تقدم التعازي في انتقال نّيافة الأنبا يوحنا قلتة

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه نعت راهبات قلب يسوع المصريات، انتقال نّيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي للأقباط الكاثوليك.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء بنص البيان:

"تتقدم الأخت ماري نادية سعيد، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، وجميع أعضاء الرهبنة، بالتعازي إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وإلى الآباء المطارنة في كنيستنا القبطية الكاثوليكية، وإلى كل من عرف مثلث الرحمات الأنبا يوحنا قلته، وتتلمذ على يديه واغتنى بفيض إيمانه وعلمه وثقافته الواسعة، وانفتاحه على قضايا المجتمع وسعيه الدءوب إلى بناء علاقات الأخوة مع كافة أطياف المجتمع، باحترام ومحبة وجدارة.

ونقدم تعازينا القلبية وصلاتنا وتضرعنا إلى الرب القدير أن ينيح نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، وأن يعوض الكنيسة بدعوات كهنوتية مقدسة وغيورة على رسالتها السامية. وأن يعزي جميع أفراد أسرته الكريمة وشعبه الذي خدمه وبذل ذاته من أجله".

وكان قد نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركي للكاثوليك الذي رحل اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له: “فقدنا قامة فكرية وروحية حيث كان المطران الراحل يشكل حالة فريدة في ثقافته الموسوعية وعطائه الروحي طوال سنوات خدمته بالكنيسة الكاثوليكية معتبرًا فقدانه خسارة للكنيسة العامة”.

وأضاف: باسمى وباسم قساوسة وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية نودعه على رجاء القيامة ونصلي لأسرته ومحبيه أن يمنحهم الله التعزية على فراقه.

كما كانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية رحيل مثلث الرحمات الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي، بعد شيخوخة صالحة من العمر ٨٥ عاما، وخدمة ٦١ عاما و٥ شهور وخدم في درجة الأسقفية ٣٦ عاما.