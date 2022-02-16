الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يبحث تطوير وحماية الشواطئ المصرية مع شركة بلجيكية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، فى بروكسل،  بيتر جان دو نول الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية "جان دو نول"، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي في بروكسل، بحضور السفير المصري في بروكسل وعدد من مسئولي الشركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء بحث آفاق التعاون بين مصر والشركة البلجيكية، فيما يتعلق بمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، لا سيما على البحر المتوسط.
وأشاد الرئيس السيسي بمستوى التعاون القائم مع الشركات البلجيكية بشكلٍ عام على صعيد المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية.. مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره مع شركة "جان دو نول"، في ضوء ما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال التجريف والتكريك، أخذاً في الاعتبار اهتمام مصر البالغ بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية من التآكل، وذلك حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.
من جانبه؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة "جان دو نول": إنني تشرفت بلقاء الرئيس السيسي.. مشيدًا بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر، وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، والذي أصبح يمثل فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية.

بروكسل الشواطئ المصرية التكريك البلجيكية السيسي بلجيكا

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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