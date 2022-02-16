إحالة عاطل متهم بسرقة الشقق السكنية فى المقطم للمحاكمة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل، لمحكمة الجنح لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بمنطقة المقطم محافظة القاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، باكتشافه سرقة "بعض المقتنيات" من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، والدخول من الشباك"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.