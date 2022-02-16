الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تنعى رئيسها السابق المستشار سعيد مرعي

سعيد مرعي
سعيد مرعي

نعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بأحد المستشفيات بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وأشادت المحكمة الدستورية العليا - في بيان لها - بالراحل المستشار سعيد مرعي، بوصفه قاضيا دستوريا جليلا وعالما كبيرا، أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستوري في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 40 عاما، مؤكدة أنها فقدته برحيل رئيسها السابق علما من أعلام العدالة، ورمزا من رموزها ومثالا يحتذى به في وطنيته وإخلاصه للدولة المصرية.

المحكمة الدستورية العليا وفاة مصر القضاء الدستوري أعلام العدالة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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