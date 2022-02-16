الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء،  بمعاقبة حلاق وعامل، وسائق توك توك، بالسجن المشدد 6 أعوام، لإدانتهم بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وتغريم كلا منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والسلاح الناري، والدراجة النارية المضبوطين في الواقعة، كما الزمتهم المصاريف الجنائية.
وذلك في أحداث القضية رقم 18156 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3667 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.
وأحالت النيابة العامة الكمتهمين الثلاثة وهم  كل من "إ.أ.ش.ا.خ" 21 سنة، حلاق، ويقيم بمحلة مسير التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، و"إ .ح.ف.م.ا" 18 سنة- عامل، ويقيم بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، وم.أ.م.ص«36 سنة،سائق توك توك، ويقيم بمنطقة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفرالشيخ.
وجاء في أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة، حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري ،فرد خرطوش، وطلقتين ناريتين تستخدم في السلاح، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات كفر الشيخ معاقبة حلاق وعامل الاتجار جوهر الهيروين المخدر مصادرة المخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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