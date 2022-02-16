سقوط سيدة من الطابق الثانى فى المنيا.. والنيابة تستعلم عن حالتها

أمرت النيابة العامة في المنيا، اليوم الأربعاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل سقطت من أعلى منزلها بسبب اختلال توازنها، لاستكمال التحقيقات.

كانت أصيبت سيدة بإحدى قرى مركز المنيا، إثر سقوطها من أعلى سطح منزل بعد اختلال توازنها، ونتج عن ذلك إصابتها بكدمات وكسور، وتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، ربة منزل من إحدى القرى التابعة لمركز المنيا، إثر سقوطها من الدور الثاني بمنزلها، بسبب عدم التوازن.

تم نقل المصابة إلى المستشفى العام بمركز أبوقرقاص، ولسوء حالتها تم نقلها إلى مستشفى المنيا الجامعي، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية بأن السيدة كانت تباشر أعمال منزلية أعلى السطح وحال اقترابها من السور اختل توازنها وسقطت في الشارع من مسافة تقدر بنحو 6 أمتار، ونتج عن ذلك إصابتها.