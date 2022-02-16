حملات مكثفة بالبحيرة لضبط سوق الدواء

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسات المخالفة.

هذا وقد قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والإدارة العامة لمراقبة الأسواق وجهاز حماية المستهلك والتموين والوحدة المحلية بأبو المطامير بحملات مكبرة على الصيدليات أسفرت عن ضبط: 2 محل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص وتم ضبط 3000 صنف من أدوية بشرية معدة للبيع ما بين أدوية مسجلة وغير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء بإجمالي 8000 عبوة تقريبًا.

هذا وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.