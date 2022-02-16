ضبط مسؤول مخبز بلدي لإدارته بدون ترخيص في الزيتون

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسؤول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 82%"، والمُنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه فى صناعة الخبز السياحي.

كما عُثر بداخل المخبز المُشار إليه على (1.450 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدي المدعم المضبوط بحوزته والمُنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.