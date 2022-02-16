الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 2» تشرح طريقة نطق أسماء «الملابس» بـ3 لغات

مدرستنا
مدرستنا

بثت قناة مدرستنا ٢ المخصصة للمرحلة الإعدادية، فيديو جديد يشرح كيفية ننطق أسماء الكلمات الخاصة بـ "الملابس" بثلاث لغات مختلفة هي "الإيطالية - الإنجليزية - الألمانية".

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعالوا نستمع إليهم بتركيز مع الصور لتوضيح المعنى، من خلال الفيديو التالي

https://fb.watch/bct59pWFde"
 

وشددت القناة على أن كل دروس وبرامج الترفيهية تذاع أولا بأول بتقنية الـ HD  عبر:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

فيما تستعد المديريات التعليمية، للفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وطالبت المديريات بالتأكيد على بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.

وشددت المديريات على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كالتالي:

١. الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين وأبنائنا الطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه

٢.مهام الأمن:

الأمن تكون مهمة فرد الأمن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول الي فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأقنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.

3.عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة الا پخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة.

٤.غلق البوابة بعد انتهاء الطابور وعدم السماح بدخول الباعة الجائلين أو مناديب الدعاية أثناء اليوم الدراسی، عدم مغادرة عامل البوابة إلا بعد تسليم النوبتجية إلى النوبتجي المختص.

٥.تقوم المدرسة بتحديد أيام و ساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ما عدا حالات الطوارئ.

٦.يتم توزيع الإشراف اليومي من قبل ادارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالاشراف في مكان ظاهر بالمدرسة.

٧.يقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمین للفصل الدراسي الثاني ودفتر التحضير وتجهیزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة.

٨.يتم توزيع جدول الحصص الأسبوعى على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسى الثانی بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.

مختلفة متابعة تسليم طالب الطوارئ youtube التواصل الاجتماعي المناسب روج الدعاية وعي العاملين فيس بوك تواصل الاجتماعي الملابس اعدادي الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس «الدستورية» السابق

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين