«البترول» تتعاون مع «التجارة الأمريكية» لتدريب ورفع كفاءة العاملين

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر البترول الدولي "إيجبس 2022"، توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية، في مجال تدريب ورفع كفاءة و قدرات العاملين.

جاء ذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين.

وبموجب مذكرة التفاهم يجري العمل مع عدد من شركات البترول الأمريكية لإطلاق ورعاية المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى في قطاع البترول.

وقع المذكرة المهندس علاء حجر، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزارة، والسيد ديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. ونائب الرئيس والمدير العام لشركات أباتشي مصر.

وبموجب الاتفاقية؛ تنفذ غرفة التجارة الأمريكية في مصر من خلال مركز التطوير الوظيفي، المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى بعنوان " برنامج أسس تنمية القيادة"، والذي يهدف إلى تطوير قدرات 400 مسؤول تنفيذي في قطاع البترول .

وأوضح "الملا"، أن برنامج تطوير العنصر البشرى و بناء قدرات العاملين بقطاع البترول و رفع كفاءتهم يعد أحد الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع، والتي تهدف إلى تزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتحرص لجنة البترول والغاز الطبيعي في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة عمرو أبو عيطة، على النهوض بقطاع الطاقة ، واعتماد تدابير تشجع الاستثمار وتنمية قدرات الموارد البشرية في هذا المجال الذي يُعد قطاع حيوي للاقتصاد المصري. كما لعبت اللجنة وأعضاؤها دورًا نشطًا في دعم برامج بناء القدرات في القطاع ، من خلال التمويل والدعم الفني.