مقتل 6 صوماليين في هجوم على مراكز شرطة بمقديشو

عقب يومين من انفجار لغم أرضى زرعته الجماعة الإرهابية، لقى 6 صوماليين مصرعهم فى هجوم لحركة الشباب الإرهابية على مراكز الشرطة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الصومال، اليوم الأربعاء، بأن انتحاريين قاما بتنفيذ هجومين على مركزين للشرطة في أطراف العاصمة الصومالية.

أعلنت وزارة الداخلية الصومالية أن إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة الصومالية، واتهمت جماعة الشباب الإرهابية بمهاجمة منشآت حكومية.

وقال وزير الأمن الداخلي عبد الله نور فى تغريد له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الأربعاء "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش التابعة لنا، متابعا أمننا هزم العدو".

وذكرت شبكة "تي آر تي"، بوقوع إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، مع مهاجمة مسلحين لمراكز ونقاط تفتيش للشرطة.

وأفادت مصادر أولية بأن مركزا للشرطة في حي الوحدة تعرض لهجوم عنيف بدأ بتفجيرات أعقبتها اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية.

من جانبها، قالت وكالة أنادولو الصومالية نقلا عن السكان الصوماليين، إنهم سمعوا انفجارات ضخمة وإطلاق النار، مما أثار الخوف بين أولئك الذين يعيشون بالقرب من مركز الشرطة.

وتابع الأهالى "يبدو أن هجمات متزامنة في مقديشو الليلة، نحن نسمع انفجارات متعددة في أجزاء كثيرة من مقديشو".

يجدر الإشارة إلى أن الهجمات بدأت عقب ساعة واحدة بعد منتصف الليل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الان عن الهجمات، لكن جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في البلاد.

والإثنين الماضى، لقى 4 مدنيين مصرعهم جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر ميليشيا «الشباب» الإرهابية في محافظة شبيلي الوسطى.

وأوضحت الوكالة أن القتلى، جميعهم رجال، كانوا يتاجرون بلحوم الإبل، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها عناصر ميليشيا «الشباب» الإرهابية المدنيين الأبرياء في إطار أعمالها الإجرامية ضد المدنيين.