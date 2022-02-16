لليوم السادس.. استمرار البحث عن غرقى مركب أبوقير بالإسكندرية

تواصل قوات الإنقاذ بمحافظة الإسكندرية عمليات البحث عن غرقى مركب أبو قير، والتي غرقت يوم الخميس الماضي 10فبراير بجانب جزيرة نيلسون شرق المحافظة وعلى متنها 4 أفراد.

وعقب غرق المركب في مساء يوم الخميس، ظهر أول جثمان بعد 10 كيلومترات من مكان الغرق في اليوم التالي، كما ظهر يوم السبت الماضي الجثمان الثاني على سطح المياه، وما زال البحث جاريا عن جثماني الشاب والطفل اللذين ما زالا داخل مياه البحر.

وقال الكابتن إيهاب المالحي لـ«الدستور»، إن سبب تأخر ظهور الجثامين يرجع لبرودة المياه، بسبب أجواء الشتاء، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والانتشال مستمرة من قوات الإنقاذ النهري والبحرية.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على أهالي الغرقى ومنطقة ابو قير بأكملها، حيث أكدوا أن أبنائهم خرجوا للصيد كعادتهم يوميًا لإلقاء الغزل بالمياه، والعودة قبل غروب الشمس، وعندما تأخر رجوعهم تيقنوا حدوث مكروه لهم وتم إبلاغ السلطات لبدء البحث عن ذويهم.