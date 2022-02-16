الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع 4 أطفال بحريق شقة بالجيزة

حريق
حريق

تباشر جهات التحقيقات، بالجيزة، إجراءاتها في مصرع ٤ أطفال وإصابة والدتهم بحاله اختناق في حريق شقة سكنية بشارع مراد بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة بشارع مراد بالجيزة، وانتقل العقيد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب والعقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب والمقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم الجيزة إلي موقع الحريق. 

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده قبل السيطرة عليه. 

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أطفال وإصابة الأم بحاله اختناق نتيجة الحريق، وبإجراء المعينة الأولية تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بسبب ماس كهربائي وتمت السيطرة عليه بمعرفة رجال الإطفاء. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

قسم الجيزة التحقيقات ماس كهربائي شرطة النجدة حريق شقة شارع مراد الحماية المدنية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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