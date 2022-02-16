الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: انطلاق عملية أمنية كبرى في كربلاء لملاحقة فلول تنظيم «داعش»

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية

أطلقت قوات الأمن العراقية، عملية استباقية كبرى بالمناطق الصحراوية في محافظة كربلاء؛ لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر أمني عراقي - في تصريحات لقناة “السومرية نيوز” الإخبارية الأربعاء - إن العملية ينفذها أفواج من شرطة كربلاء وقيادة عمليات كربلاء من أربعة محاور متعددة على امتداد الصحراء نزولاً بعمقها خلف بحيرة الرزازة باتجاه محافظة الأنبار، وذلك لملاحقة فلول تنظيم داعش.

وأضاف أنه "تم تفتيش المناطق الصحراوية ونصب الكمائن لتنعم كربلاء بالأمن والاستقرار".

فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على 53 متهماً في قضايا مختلفة من بينهم 6 متهمين في قضايا إرهابية، في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استمرارا لعملياتها في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والبحث عن الأسلحة غير المرخصة، تمكنت القطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ميسان، وخلال عملياتها الجارية في مناطق وأحياء وقرى المحافظة، من إلقاء القبض على المتهمين، وضبط 57 بندقية متنوعة ومخازن بنادق مختلفة، و17 مخالفة و141 دراجة متنوعة مخالفة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن هذه العمليات شملت العديد من المداهمات والتعقب من قبل القوات الأمنية المدعومة بجهد استخباراتي مكثف.

بغداد تنظيم داعش كربلاء العراق

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