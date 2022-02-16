الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطالب المواطنين بتسجيل أطفالهم للحصول على لقاح كورونا

تطعيم الأطفال لقاح
تطعيم الأطفال لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الأطفال من سن ١٢ إلى ١٨ سنة بحاجة لتقوية مناعتهم ضد عدوى فيروس كورونا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتسجيل أطفالهم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا فورًا لتقوية مناعتهم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وهو

www.egcovac.mohp.gov.eg 

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 390489 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2117 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 459198 من ضمنهم 390489 حالة تم شفاؤها، و 23465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

صفحة وزارة الصحة والسكان
صفحة وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا

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حوار مع فضيلة الإمام

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