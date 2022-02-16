الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. القبض على 53 متهمًا فى قضايا مختلفة بميسان

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على 53 متهماً في قضايا مختلفة من بينهم 6 متهمين في قضايا إرهابية، في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استمرارا لعملياتها في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والبحث عن الأسلحة غير المرخصة، تمكنت القطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ميسان، وخلال عملياتها الجارية في مناطق وأحياء وقرى المحافظة، من إلقاء القبض على المتهمين، وضبط 57 بندقية متنوعة ومخازن بنادق مختلفة، و17 مخالفة و141 دراجة متنوعة مخالفة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن هذه العمليات شملت العديد من المداهمات والتعقب من قبل القوات الأمنية المدعومة بجهد استخباراتي مكثف.

أمن لقاء العراق الاعلام محافظة متهمين على خلال استقرار مختلفة عملي تلف الأمن والاستقرار الاسلحة محافظ خلية الاعلام الأمني القبض على المتهمين الاعلام الامني خلية الإعلام الأمني العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الباز يكشف: لماذا حظى تصرف السيسى مع الوزيرة الإسرائيلية باحترام العالم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن