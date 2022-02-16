بمناسبة اليوم العالمي للشعر..المعهد الفرنسي يطلق مسابقة "اللحظات العابرة"

ينظم المعهد الفرنسي بالقاهرة والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية للعام الأول مسابقة للشعر العربي حول موضوع: اللحظات العابرة وذلك بمناسبة "ربيع الشعراء" واليوم العالمي للشعر.

وأعلن المعهد الفرنسي في بيان له أن المسابقة بها قسمان مُتاحان: - شعر العامية المصرية وشعر الفصحى. و يجب ألا تتجاوز القصيدة ١٠٠٠ حرف متضمنة المسافات التي بينها، على أن يتم إرسالها قبل ٧ مارس ٢٠٢٢. على البريد الإلكتروني: [email protected]



لكل قسم سيتم اختيار ثلاث قصائد من قبل لجنة التحكيم المكونة من السادة: محمد عبد المغيث، مدرس اللغة العربية والأدب بقسم تدريس اللغة العربية المعاصرة بالمعهد الفرنسي و ندى الشبراوي ، شاعرة مصرية وغراء مهنا ،أستاذة متفرغة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب – جامعة القاهرة و علي موهوب ، مدير قسم تدريس اللغة العربية المعاصرة بالمعهد الفرنسي و رشا عمر، مترجمة ومدرسة العامية المصرية والأدب المصري بقسم تدريس اللغة العربية المعاصرة و رشا عمران، شاعرة سورية

و عباس زواش، مدير الدراسات بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

ستُتَرجم هذه الأشعار وستنشر باللغتين العربية والفرنسية في ديوان مُعنون " اللحظات العابرة ٢٠٢٢"، تُطبع في مطابع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية وتقدم رسمياً خلال شهر مايو ٢٠٢٢.

الشعر هو أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما ما يعتبران أغنى ما تمتلكه الإنسانية، فمنذ قديم الزمان، عرفت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشعر، إذ انه يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب، فالشعر يحول كلمات قصائده البسيطة إلى حافز كبير للحوار والسلام. ولذا، تم تخصيص يوم 21 مارس/آذار من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للشعر.

اعتمد المؤتمر العام لليونسكو، خلال دورته الثلاثين المنعقدة في باريس عام 1999، ولأول مرة، يوم 21 مارس/آذار اليوم العالمي للشعر بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرص أكثر لاستخدامها في التعبير. ويعتبر اليوم العالمي للشعر فرصة لتكريم الشعراء ولإحياء التقليد الشفهي للأمسيات الشعرية.