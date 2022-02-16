وزير الأوقاف خلال لقائه نظيره السعودى: نعمل بلا كلل لتخريج الكفاءات

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، قبيل مغادرته للقاهرة عائدًا إلى العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء أكد جمعة، أن وزارة الأوقاف المصرية تعمل بلا كلل أو ملل في عمل دؤوب لإخراج كفاءات قادرة على النهوض بالعمل الدعوى، من خلال التأهيل والتدريب المستمر والدورات المتقدمة والمتخصصة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث يدرسون فيها علوم اللغة العربية ودورات الحاسب الآلي إلى جانب المكون الشرعي والثقافي، ويقوم بالتدريس في هذه الدورات علماء متخصصون في جميع المجالات، كما يتم إعداد اختبارات دقيقة لا يجتازها إلا المتفوقين.

من جانبه، هنأ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الأوقاف على نجاح المؤتمرات الثلاثة، مؤكدًا أن هذا دليل توفيق من الله (عز وجل).

ووصف آل الشيخ وزير الأوقاف المصري بأنه في جهاد مستمر ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تحمل هذه المسئوليات الجسام.

والتقى وزير الأوقاف اليوم أيضًا عددًا من الوزراء والعلماء المشاركين في المؤتمر قبل مغادرتهم القاهرة، حيث التقى كلا من وزير الشئون الدينية بدولة باكستان ووزير الأوقاف الفلسطيني والشيخ خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك حمد آل خليفة للحوار بدولة البحرين، حيث تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون المشترك، وقد أشاد الجميع بحفاوة الاستقبال ودقة التنظيم والنجاح المبهر للمؤتمرات الثلاثة التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير ٢٠٢٢م.