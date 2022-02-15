«تموين الإسكندرية» تستعرض إنجازاتها في لقاء بيت العائلة المصرية

استقبل بيت العائلة المصرية، اليوم الثلاثاء، المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية و قيادات المديرية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام التجارة الداخلية ومعاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى، و مديرى الادارات التموينية و مديرى المراكز التموينية المطورة، فى لقاء جماهيري موسع مع أعضاء بيت العائلة المصرية و ممثلى للجمعيات الأهلية و قيادات المجتمع المدني.

استهل اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وكلمة ترحيب من المستشار الإعلامي لبيت العائلة المصرى والترحيب بالضيوف، تلا ذلك كلمة لممثل الأزهر الشريف و كلمة ترحيب لممثل الكنيسة المصرية.

وفى كلمته عبر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عميق شكره وامتنانه للدعوة الكريمة التى تلقتها المديرية من بيت العائلة، وعلى حفاوة الاستقبال كما استعرض من خلالها ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢١ والتحديات التى قابلت المديرية وحولتها إلى فرص استفاد بها المواطن السكندري، وذلك من خلال دور حيوى وواضح فى التدخل فى ضبط اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وخفضها أيضا، وإيجاد حلول بديلة لنقص العمالة التى تخرج إلى سن المعاش من حين لآخر من حيث التشبيك بين الجهات المختصة الأخرى.

كما ألقى الضوء على دور المراكز التموينية المطورة، ودورها فى تحسين أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطن السكندرى، وفوز مركز خدمات حى غرب بمركز متقدم فى جائزة التميز الحكومي فى نسختها الماضية.

كما تقدم وكيل الوزارة بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى فريق عمل المديرية من القيادات و مديرى الإدارات و رؤساء الرقابة، و جميع العاملين بأجهزة المديرية لما يقومون به من مجهودات ضخمة لولاها ما ظهرت هذه الإنجازات التى تمت من خلال فريق عمل متكامل.

وتحدث جمال عمار وكيل المديرية عن دور الرقابة التموينية وطمأن الحضور على توافر جميع السلع الغذائية الاساسية، وبكميات كبيرة، ويقظة رجال الرقابة من خلال الحملات التموينية المستمرة طوال اليوم على الأنشطة التموينية والأسوأ.

وتحدث سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، واستعرض دور الإدارة، ومهامها فى خدمة المواطن السكندري فى مراقبة الأسواق و المصانع و مطاردة السلع مجهولة المصدر و مكافحة الغش التجارى، و الرقابة على محطات تموين السيارات و سحب العينات والرقابة على المزادات و الأوكازيونات الموسمية، كما قام بشرح وافى لإجراءات الاوكازيونات ليستفيد منها المواطنين.

كما تم فتح باب المناقشات، والأسئلة واستفسارات الحضور وتم الإجابة عليها من قبل وكيل الوزارة، والعمل على حلها فوريا.

ومن جانبه صرح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، أن بيت العائلة المصرية قام فى نهاية اللقاء الجماهيرى بتكريم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، وجمال عمار وكيل المديرية، وسليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، ومحمد عادل مدير ادارة غرب والجمرك لفوز مركز خدمات حى غرب التابع للإدارة بمركز متقدم بجائزة التميز الحكومى العام السابق، ومديرى مراكز الخدمات التموينية.