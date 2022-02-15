حبس عاطل متهم بسرقة الشقق السكنية فى السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم عاطل ومسجل في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه، وأقر بارتكابه وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمدينة السلام.

كما أقر المتهم بأنه تمكن من سرقة 5 شقق سكنية بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام بسرقة شقتهم السكنية بأسلوب كسر الباب وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب وقائع السرقة، وأرشد عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.