تعليمات مشددة لإنهاء أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديد

أصدرت هيئة سكك حديد مصر، تعليمات مشددة بسرعة إنهاء أعمال تطوير المزلقانات والبنية التحتية في بعض المحطات، لتوفير أعلى مستويات الأمان لجمهور الركاب.

وأوضحت مصادر لـ«الدستور»، أنه من المقرر عقد اجتماع مع الشركات المنفذة لتطوير ورفع كفاءة المزلقانات لإنهاء الأعمال الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة لسرعة إنهاء الأعمال، للوصول إلى مستوى عال من الأمان بالمزلقانات، وبالتالي التمكن من تسيير القطارات بالسرعة العادية لها، حيث يتم خفض السرعة لضمان سلامة القطارات خلال الرحلة.

وأضافت، أن خفض سرعة القطارات يأتي ضمن حرص الهيئة على عدم وقوع أي مشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها.

الجدير بالذكر، أن مرفق السكة الحديد يشهد تطويرًا ورفع كفاءة المرفق بشكل كامل، وذلك بتوفير مستوى عالي من الخدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحية وتجديد للقبضان في خطوط الوجة البحري وكذلك الوجة القبلي، وذلك للوصول إلى مستوي مرضي للمواطنين.

وتتابع هيئة السكة الحديد أيضًا تسوير ورفع كفاءة المحطات فى الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي وذلك لتوفير مستوى يليق بالمواطن المصري، حيث يتم تجديد المقاعد بالكامل داخل المحطات، كما يتم تطوير ورفع كفاءة دورات المياه داخل كافة المحطات بالوجه البحري والوجه القبلي، كما يتم توفير منافذ بيع تذاكر زيادة في عدد من المحطات التي تشهد إقبالًا ضخمًا من الركاب وذلك منعًا لتكدس الركاب في المحطات.