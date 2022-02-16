الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعليمات مشددة لإنهاء أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديد

مزلقانات السكك الحديد
مزلقانات السكك الحديد

أصدرت هيئة سكك حديد مصر، تعليمات مشددة بسرعة إنهاء أعمال تطوير المزلقانات والبنية التحتية في بعض المحطات، لتوفير أعلى مستويات الأمان لجمهور الركاب. 

وأوضحت مصادر لـ«الدستور»، أنه من المقرر عقد اجتماع مع الشركات المنفذة لتطوير ورفع كفاءة المزلقانات لإنهاء الأعمال الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة لسرعة إنهاء الأعمال، للوصول إلى مستوى عال من الأمان بالمزلقانات، وبالتالي التمكن من تسيير القطارات بالسرعة العادية لها، حيث يتم خفض السرعة لضمان سلامة القطارات خلال الرحلة. 

وأضافت، أن خفض سرعة القطارات يأتي ضمن حرص الهيئة على عدم وقوع أي مشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها.

الجدير بالذكر، أن مرفق السكة الحديد يشهد تطويرًا ورفع كفاءة المرفق بشكل كامل، وذلك بتوفير مستوى عالي من الخدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحية وتجديد للقبضان في خطوط الوجة البحري وكذلك الوجة القبلي، وذلك للوصول إلى مستوي مرضي للمواطنين.

وتتابع هيئة السكة الحديد أيضًا تسوير ورفع كفاءة المحطات فى الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي وذلك لتوفير مستوى يليق بالمواطن المصري، حيث يتم تجديد المقاعد بالكامل داخل المحطات، كما يتم تطوير ورفع كفاءة دورات المياه داخل كافة المحطات بالوجه البحري والوجه القبلي، كما يتم توفير منافذ بيع تذاكر زيادة في عدد من المحطات التي  تشهد إقبالًا ضخمًا من الركاب وذلك منعًا لتكدس الركاب في المحطات.

السكة الحديد تعليمات مشددة انتهاء أعمال تطوير المزلقانات السكة الحديد تعليمات مشددة بضرورة السكة الحديد تعليمات مشددة بضرورة انتهاء أعمال تطوير المزلقانات المزلقانات السكة الحديد قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إن هناك تعليمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الباز يكشف: لماذا حظى تصرف السيسى مع الوزيرة الإسرائيلية باحترام العالم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن