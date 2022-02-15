الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن العراقى يعلن مقتل عنصرين من «داعش» الإرهابى بضربة جوية فى صلاح الدين

العراق
العراق

أعلن الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وعملت على تزويد هذه المعلومات إلى القوات الجوية التي وجهت ضربة بواسطة طائرات F16 العراقية.

وأضافت أن الضربة أسفرت عن مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية كانا داخل هذا الوكر.

 

صلاح الدين داعش ضربة جوية عمليات صلاح الدين القوات المسلحة العراقية اربيل وكر للإرهابيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الزمالك يخسر بهدفين أمام سموحة فى الدورى المصرى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

د. شيماء سراج

الفرصة تأتى من العقبة

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال