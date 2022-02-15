الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقيع برنامج تعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مساء اليوم، برنامج تعاون جديد مع مصر، إذ يستهدف القطاعات الخدمية، من أجل توفير السلع الغذائية في ظل الجائحة دون تعثر، وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد حفل التوقيع كلاً من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وفي ذات السياق، قال المهندس هاني سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن هدف المؤسسة هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين ظروف المواطنين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية في العالم.

وأضاف «سنبل»، أن العالم واجه تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى ركود في الاقتصاد، مؤكدًا أنه سعيد بتقديم الدعم للدول الأعضاء بالمؤسسة.

جدير بالذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تصدرت المركز الأول عالميًا كأفضل منظم مفوض ومدير منسق ضمن قوائم تصنيف بلومبرج للعام 2021.

المؤسسة الدولية الإسلامية التجارة البرنامج الجديد القطاعات الخدمية تحقيق التنمية المستدامة وزيرة التعاون الدولي

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