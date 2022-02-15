الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن فى دار السلام

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام، لجلسة 23 فبراير الجاري، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

وكشفت قرار الإحالة عن قيام المتهمين "عمرو.ع "، 40 سنة، تاجر، وشقيقه " محمد " ، 25 سنة، تاجر، و" ممدوح.أ"46 سنة، تاجر فاكهة، هارب، بقتل " آيانى.ق" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما إن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهمان الأول والثاني بالضرب، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة  أن المتهمة الرابعة «هناء.ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
 

تأجيل محاكمة مواطن دار السلام محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أحمد أبو الفتوح

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