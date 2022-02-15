الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء أشقاء مصابين بتسمم في الصف: تفاصيل حالتهم الصحية

مصابين بتسمم في الصف
مصابين بتسمم في الصف

تباشر جهات التحقيق، الثلاثاء، تحقيقاتها في حادث تسمم 4 أشقاء في مركز الصف جنوب الجيزة.

ضمت أسماء الأطفال الأربعة الذين أصيبوا بحالة تسمم غذائي بمركز الصف جنوب الجيزة، وهم كل من: مكة هاني سعيد، 3 سنوات، سعيد 6 سنوات، محمد 11 سنة وشهاب 13 سنة.

وأفادت مصادر مسؤولة أن الأشقاء الأربعة حالتهم الصحية مستقرة وجار تحويلهم من مستشفى الصف المركزي إلى معهد السموم.

تلقى اللواء مصطفى البكري، مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث حالة تسمم جماعي لأربعة أطفال "أشقاء" بمركز الصف.

كشفت تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، عن أن رب أسرة أحضر كيس "شيبسي" منذ فترة لم يقترب منه أحد.

أضافت أنه اليوم تناول الأطفال الأربعة "الشيبسي" فشعروا بحالة إعياء شديدة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الصف المركزي.

وقد تلقى الأطفال الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

جنوب الجيزة تحقيقات مستشفى النيابة العامة مركز شرطة مركز الصف اليوم الثلاثاء بكري الرعاية الطبية اللازمة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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