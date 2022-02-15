الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بـ«دم الحبل السرى».. الإعلان عن علاج ثالث حالات الإصابة بـ«الإيدز»

نقص المناعة البشرية
نقص المناعة البشرية

أعلن العلماء اليوم الثلاثاء، عن أن امرأة من أعراق مختلطة هي ثالث شخص يتم علاجه من فيروس نقص المناعة البشرية على الإطلاق، وذلك باستخدام طريقة زرع جديدة تتضمن دم الحبل السري والتي تفتح إمكانية علاج المزيد من الأشخاص من خلفيات عرقية متنوعة أكثر مما كان ممكنًا في السابق.

ويتوفر دم الحبل السري على نطاق واسع أكثر من الخلايا الجذعية المستخدمة عادةً في عمليات زرع نخاع العظام، ولا يلزم مطابقتها بشكل وثيق مع المتلقي، معظم المتبرعين في السجلات هم من أصل قوقازي، لذا فإن السماح بمطابقة جزئية فقط لديه القدرة على علاج عشرات الذين لديهم كل من فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان كل عام كما قال العلماء الأمريكيين.

ووفقًا لموقع نيويورك تايمز، المرأة المصابة أيضًا بسرطان الدم تلقت دم الحبل السري لعلاج مرض السرطان، لقد جاء من متبرع مطابق جزئيًا، بدلًا من الممارسة المعتادة المتمثلة في العثور على متبرع بنخاع العظم من نفس العرق.

وقال الدكتور ستيفن ديكس، خبير الإيدز في جامعة كاليفورنيا: "الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يُعتقد أنه يتقدم بشكل مختلف لدى النساء عن الرجال، ولكن في حين أن النساء يمثلن أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم،  إلا أنهن يشكلن 11% فقط من المشاركين في تجارب العلاج.

ويمكن للأدوية القوية المضادة للفيروسات القهقرية، السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية، لكن العلاج هو المفتاح لإنهاء الوباء المستمر منذ عقود، في جميع أنحاء العالم ويعيش ما يقرب من 38 مليون شخص مع فيروس نقص المناعة البشرية ويتلقى حوالي 73% منهم العلاج.

ولا تعد زراعة نخاع العظم خيارًا واقعيًا لمعظم المرضى، وتعتبر عمليات الزرع هذه شديدة التوغل ومحفوفة بالمخاطر، لذلك يتم تقديمها بشكل عام فقط للأشخاص المصابين بالسرطان الذين استنفدوا جميع الخيارات الأخرى.

امرأة العلماء نقص المناعة البشرية دم الحبل السري أعراق

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