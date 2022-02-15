تأجيل محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة بدار السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميتها في دار السلام، لجلسة 23 فبراير الجاري، للمرافعة.

تبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "عمرو.ع"، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد"، 25 سنة، تاجر، و"ممدوح.أ"، هارب،46 سنة، تاجر فاكهة، بقتل "آبانى.ق" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين "سنجة، عصا شوم" دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني، وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

أضافت التحقيقات قيام المتهمة الرابعة "هناء.ع"، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجني عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

أوضحت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجني عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.