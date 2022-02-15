الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر سقوط سيارة ميكروباص بترعة العياط

وقع سيارة في بحر
وقع سيارة في بحر

أصيب سائق ومرافق له إثر سقوط  سيارة ميكروباص نتيجة لاختلال عجلة القيادة داخل ترعة بمنطقة العياط وانتقل رجال الإنقاذ إلى المكان، وتم انتشال السيارة من المياه ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بدائرة مركز العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب فى انقلابها داخل ترعة المريوطية ونتج عنها إصابة شخصين. 

تم انتشال السيارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سائق سيارة ميكروباص عجلة القيادة العياط ترعة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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