«الأوقاف» تعلن نتيجة التصفية النهائية لمسابقة آسر القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أسماء الأسر التى نجحت فى التصفيات الخاصة بمسابقات القرآن الكريم.

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء الأسر التي حققت درجات تؤهلها للتصفية على المراكز الأربعة الأول، وعليهم الحضور يوم السبت المقبل الموافق 19/2/2022م بديوان عام الوزارة في تمام الساعة العاشرة صباحا وهي:

(1)

م الاسم المديرية

1. محمود أحمد محمود مخلص الغربية

2. ميادة محمود أحمد مخلص الغربية

3. أحمد محمود أحمد مخلص الغربية

(2)

م الاسم المديرية

4. محمود أحمد حسن منجود الفيوم

5. أحمد محمود أحمد حسن الفيوم

6. عبدالرحمن محمود أحمد حسن الفيوم

(3)

م الاسم المديرية

7. عبدالله شحاته فوزى شحاته المنوفية

8. فوزي شحاته فوزي شحاته المنوفية

9. أحمد شحاته فوزي شحاته المنوفية

(4)

م الاسم المديرية

10. عماد محمد طه على الدقهلية

11. سلمى عماد محمد طه الدقهلية

12. جنى عماد محمد طه الدقهلية

(5)

م الاسم المديرية

13. محمد حسين سعد إبراهيم القليوبية

14. أحمد محمد حسين سعد القليوبية

15. عبد العزيز محمد حسين سعد القليوبية

(6)

م الاسم المديرية

16. أحمد سعيد محمد القزاز البحيرة

17. عبد الله سعيد محمد القزاز البحيرة

18. محمد سعيد محمد القزاز البحيرة

(7)

م الاسم المديرية

19. نيرة محمد حسن الرمادي البحيرة

20. زينب محمد حسن الرمادي البحيرة

21. نور الدين محمد حسن الرمادي البحيرة

(

م الاسم المديرية

22. عايدة أحمد محمود مخلص الغربية

23. مصطفى محمد فتحي ناصف الغربية

24. جهاد محمد فتحي ناصف الغربية