الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أجهزة الأمن تضبط 37 ألف لتر كحول مجهول المصدر بالسلام

الامن
الامن

نجح رجال الأمن، الثلاثاء، في ضبط المسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية «جلسرين - كحول».

وتبين من الفحص أنها مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بمدة الصلاحية وبلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثر داخل المخزن المشار إليه على «32000 لتر جلسرين طبي، 5000 لتر كحول، 1.360 طن بودرة مطهر منتهية الصلاحية» وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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حوار مع فضيلة الإمام

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