الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سنكسار الكنيسة: السيد المسيح دخل إلى الهيكل في سن أربعين يوما

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل في سن أربعين يوما.

وقال السنكسار الكنسي إنه في هذا اليوم نعيد بتذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل بعد أربعين يوما من ميلاده المجيد، حيث قدمه يوسف الصديق والعذراء والدته ، ليكملا ما فرضته الشريعة الموسوية علي شعب إسرائيل. 

ويقول لوقا البشير إنه عندما قدمه أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس ، أخذه سمعان الشيخ علي ذراعيه وبارك الله قائلا "الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام".

أما سمعان هذا فهو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من العبرانية إلى اليونانية . وذلك انه لما ملك بطليموس الملقب بالغالب حوالي سنة 269 قبل الميلاد . أرسل بتدبير من الله إلى أورشليم ، واستحضر سبعين رجلا من أحبار اليهود وعلمائهم ، وأمرهم إن يترجموا له التوراة من العبرانية إلى اليونانية ثم عزل كل اثنين منهم في مكان خاص لكي لا يتفقوا علي ترجمة واحدة ، وليضمن نسخة صحيحة بعد مقارنة هذه الترجمات . 

وكان سمعان الشيخ من بينهم وحدث انه لما وصل إلى ترجمة قول اشعياء النبي " هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا " خشي إن يكتب " عذراء تحبل " فيهزا به الملك فأراد إن يكتب كلمة " فتاة " عوض كلمة عذراء ولما تألم في داخله لهذه الترجمة غير الصحيحة ، أعلن له الله في رؤيا انه لا يري الموت قبل إن يري مسيح الرب المولود من العذراء . وقد تم ذلك وعاش هذا البار نحو ثلاثمائة سنة حيث ولد السد المسيح . وكان بصره قد كف فلما حمل الصبي علي ذراعيه ابصر واعلمه الروح القدس إن هذا هو الذي كنت تنتظره " فبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام . لان عيني قد أبصرتا خلاصك . الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب . نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل " .

وفي ملحوظة علي طقس اليوم قال السنكسار إنه إذا وقع العيد في صوم نينوي أو في الصوم الكبير أو يوم أحد تقرأ فصول العيد، وتعمل الدورة بعد إنجيل القداس ويلف الإنجيل بستر حرير ابيض ويزف 3 مرات في الهيكل .

السنكسار السنكسار القبطي السنكسار الكنسي

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