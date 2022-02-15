الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: تطعيم 5115 شخصًا خلال 24 ساعة

تونس
تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تطعيم 5 آلاف و115 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و291 ألفا و456 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و636 ألفا و510 أشخاص بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و654 ألفا و946 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و882 ألفا و887 جرعة، داعية المواطنين بضرورة التسجيل بالمنصة الصحية.

تونس كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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