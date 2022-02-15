تراجع أسعار النفط بعد إعلان روسيا انسحاب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في أعقاب إعلان روسيا انسحاب جزء من قواتها التي كانت منتشرة على الحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى قواعدها، إذ يقيم المستثمرون مؤشرات تراجع حدة التوتر في الأزمة الأوكرانية واحتمالات زيادة المعروض من الخام في الأسواق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع سعر عقود خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.5% في تعاملات بورصة نيويورك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس إلى أكثر من 96 دولارا للبرميل.

وشهدت أسعار الخام تقلبات واسعة خلال الأسبوع الحالي على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث كانت الولايات المتحدة قد حذرت من احتمال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي.

ورغم تحذيرات الولايات المتحدة من احتمالات مهاجمة روسيا للأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الحالي، دعت روسيا إلى مواصلة المساعي الدبلوماسية لتسوية الأزمة، مجددة نفي اعتزامها غزو أوكرانيا.