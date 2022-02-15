انتشال جثة سيدة لقيت مصرعها غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة سيدة في العقد السادس من العمر، بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، جرى استدعاء أهليتها، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة طافية لسيدة بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى انتشال جثة السيدة، وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، وترتدى كامل ملابسها وبحوزتها بطاقة تحقيق شخصيتها، وتبين أنها "س.م"، 67 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة الخانكة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجرى استدعاء نجلها، الذى أكد أن والدته تعانى من مرض نفسى وتخضع للعلاج، وقرر بخروجها من يومين وعدم عودتها، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.