أحمد السجينى: ملف تطهير الترع والمصارف فى غاية الأهمية

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تطهير الترع والمصارف والقنوات المائية ملف فى غاية الأهمية، وتحديث الضوابط، بالإضافة لتحسين استغلال موارد وزارة الرى.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وضع حلول جذرية للمنظومة يستوجب أن تكون هناك معلومة، ومن ثم يجب توفير المعلومة المسبقة حتى يتم وضع أسس ومعايير للتعامل مع الملف بصورة قاطعة، مطالبا حصر عدد الشركات الصغيرة والجمعيات المشاركة على مستوى القرى فى منظومة القمامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية، والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن.

وعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية و الرى، تأثير التغيرات المناخية على ملف المياه وشدد خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة رفع الوعي باهمية ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف: الإيجابية ضرورة للحفاظ على المياه ولا شك أننا نشهد تحديات كبيرة، وقال وزير الرى إن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق وتسببت في سيول في مناطق أخرى على مستوي العالم، موضحا أن شرق إفريقيا يشهد جفافا في مناطق عديدة.

وقال وزير الرى: “نستعد للاحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر وهناك مشروعات اخرى لحماية الدلتا”.

وأضاف: “يتم تخزين حصاد السيول للاستفادة بها وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض”.