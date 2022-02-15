الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الناشرين العرب»: افتتاح معرض مسقط الدولى للكتاب 24 فبراير

معرض مسقط الدولي
معرض مسقط الدولي للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب فى دورته الـ"26" يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجارى الساعة العاشرة صباحًا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وتستمر حتي 5 مارس المقبل.

انطلق معرض مسقط الدولي للكتاب منذ أولى دوراته وحتى اليوم بخطوات سريعة من التطور والتوسع، ساهمت في تفعيل الحراك الثقافي بالسلطنة، مما أهله أن يكون ضمن المعارض والملتقيات الثقافية المهمة على خارطة المعارض الدولية، وملتقاً ومنتداً ثقافياً وفكرياً وادبياً هاما.

ومنذ انطلاقته عام 1992م وحتى هذا العام يسجل المعرض مؤشر تصاعدي على عدة مستويات (عدد الدول المشاركة – عدد دور النشر المشاركة – المساحات – الحضور الجماهيري). فقد جاءت فكرة إقامة معرض دولي للكتاب في السلطنة كمشروع ثقافي وفكري وتوعوي تلبية الى حاجة الساحة المعرفية الثقافية بالسلطنة الى إقامة معرض للكتاب باعتبار أن معارض الكتب تعد من اهم الأوعية المعلوماتية لكسب المعارف ولإبراز الإنتاج الفكري.

يسعى معرض مسقط الدولي للكتاب إلى رفع الوعي المجتمعي ، ودعم الحراك الفكري والثقافي ، وزيادة نسبة معدلات القراءة في المجتمع بما ينعكس إيجابيا على تنمية المجتمع، وتنشيط حركة النشر على المستوى العالمي.

ويتولى رئاسة اللجنة الرئيسية للمعرض كل من :" الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام ( رئيساً )، سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة ( نائباً للرئيس )، الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد  رئيس جامعة السلطان قابوس (عضواً )، الدكتور عبدالله بن خميس امبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم (عضــواً )، الدكتور محمد بن سعيد المعمري  وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ( عضـــواً )، عــلي بن خلفــان الجابري  وكيل وزارة الإعــــــــلام للإعلام ( عضـــواً )، احمد بن سعود الرواحي - المدير العام المساعد للمعرفة والتنمية الثقافية مدير معرض مسقط الدولي للكتاب.

اتحاد الناشرين العرب الناشر محمد رشاد معرض مسقط الدولي للكتاب الساحة المعرفية الثقافية بالسلطنة الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام

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وائل لطفي

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