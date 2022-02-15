طلب التحريات حول العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع منشأة ناصر

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بسرعة التحريات حول العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع منطقة منشأة ناصر نتيجة حقنة جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قد تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "و.م" شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر على آثار حقن مخدرات في الذراعين.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه مخدر الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.