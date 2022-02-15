الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات حول العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع منشأة ناصر

جثة
جثة

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بسرعة التحريات حول العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع منطقة منشأة ناصر نتيجة حقنة جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قد تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "و.م" شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر على آثار حقن مخدرات في الذراعين.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب إدمانه مخدر الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة التحريات جثة شاب أحد شوارع منشأة ناصر الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رئيس هيئة قناة السويس: 14% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبى

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

وفاة المستشار وحيد عوض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني