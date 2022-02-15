«السياحة» تنظم دورة تدريبية لعدد من العاملين بقصر محمد علي بشبرا

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لـ٣٥ من العاملين ما بين موظفي حجز التذاكر وأفراد أمن مدني وأمناء قصر محمد علي، استكمالا لبرنامج “سفراء السياحة” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز مهارات وقدرات المتعاملين مع الزائرين والسائحين في الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف في إطار الحرص على الاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءته.

في ضوء استعدادات وزارة السياحة والآثار للافتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.

وأشارت الدكتور سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أنه تم تنفيذ هذه الدورة التدريبية بالتنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وأن مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا قامت بتدريب العاملين بالقصر، لافتة إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه الدورة التدريبية بجميع المواقع الأثرية والمتاحف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية تم تنظيمها من قبل للعاملين بقصر البارون ومنطقتي سوق السلاح وباب الوزير وشارع المعز وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد السلطان حسن. وأن برنامج " سفراء السياحة" يتم تنفيذه تحت رعاية بنك الإسكندرية وبالتعاون مع مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، عن أسماء الفائزين بمسابقة "اعرف بلدك" والتي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ وزائري جناح الوزارة المشارك بالمعرض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

وأوضحت آيتن فؤاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم إجراء قرعة لاسماء المشاركين في المسابقة والتي أسفرت عن فوز ٣٠ مشارك برحلة سياحية إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من ٢٦ يناير الماضي وحتى ٧ فبراير الجاري تحت شعار " هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وذلك بجناح يقع فى الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس إلى جانب الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، بالإضافة إلى عرض للمستنسخات والنماذج الأثرية، كما ضم الجناح عددا من الشاشات لعرض الأفلام الترويجية التي نقذتها وأصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، هذا بالاضافة إلى عرضها على جميع شاشات العرض الرئيسية الموجودة داخل المعرض.