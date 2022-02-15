الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بناء على طلب إحاطة.. آثار النواب تتفقد مسجد مغلطاى بالحسين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قامت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين بتفقد مسجد مغلطاي الجمالي، والذي كانت قد تقدمت به النائبة داليا السعدني وتمت مناقشته في اللجنة في وقت سابق. 

وطالبت النائبة داليا السعدني بتحديد وإعلان ميعاد محدد لبدء تطوير وصيانة المسجد بعد صدور قرار إسناد وإعداد المقايسة الخاصة بالمسجد واصطحب اللجنة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لشرح ما جاء في طلب الإحاطة الخاص بالنائبة داليا السعدني فيما يخص إغلاق وعدم تطوير مسجد مغلطاي في حي الحسين. 

وجاء في طلب الإحاطة تطوير مسجد الأمير مغلطاي بشارع قصر الشوق- خلف مسجد الحسين بمنطقة الجمالية، علما بأنه مغلق منذ فترة ويقوم المصلون بافتراش الشوارع لأداء الفرائض.

يشارك في الزيارة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، والنائبة داليا السعدني والنائب تامر عبدالقادر.

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