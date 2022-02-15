حبس سائق توك توك حاول التعدي على سائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي بالسب والشتم على سائق أتوبيس نقل عام، ومحاولة إصابته بسلاح أبيض بسبب أولوية السير بالطريق العام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والفيديوهات الخاصة بالواقعة لفحصها، سؤال المجني عليه وشهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان رمل بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بأنه حال سيره بالأتوبيس قيادته أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم حدث مشادة كلامية بينه وبين سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض "كتر" إلا أن الأهالى تمكنوا من فض المشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم قائد مركبة "التوك توك" والسلاح الأبيض المستخدمة بالواقعة، ومركبة التوك توك "دون لوحات"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حجز سائق مركبة توك توك على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسبب بالتشاجر مع قائد اتوبيس نقل عام، بسبب نشوب خلافات على أولوية المرور على أثرها حاول التعدى عليه بالضرب واعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ علي الفيديو الخاص بالواقعة لفحصه.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإسكندرية، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه، وطرف ثان سائق أتوبيس نقل عام ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بسبب خلافات على أولوية المرور، قام على أثرها الأول بمحاولة التعدى على الثانى بالضرب وإعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقي القبض على قائد مركبة "التوك توك" وضبط العصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.