محافظ البحيرة وقنصل فرنسا يتفقدان مدينة رشيد الجديدة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن ،مشيراً أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد لتتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفا مفتوحًا .

وأكد آمنة على اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حيث تم الانتهاء من عدد ١٥ مشروع بتكلفة ٢٥٥ مليون جنيه.

وأجرى محافظ البحيرة وقنصل فرنسا بالإسكندرية زيارة لمدينة رشيد الجديدة والتي يتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين وهى من المشروعات التي سوف تحدث نقلة نوعية والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيص مساحة ٣١٨٥ فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وتبعد عن الطريق الدولي ٥ كم ومقسمة إلى ٣ مساحات منها ٤٤٣ فدان المثلث الذهبي - ٢٠٠٠ فدان - ٧٤٢ فدان وبواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وجار الانتهاء من عدد 25 عمارة سكنية بالخطة العاجلة.

كما تفقدا مشروع بشاير الخير ٤ وهو إحدى هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص ٤٣.٦ فدان وهو عبارة عن ٣٣ برج تضم ٤٥٥٤ وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومدرسة تعليم أساسي ومستشفى ومحلات تجارية ومراكز حرفية كما تم بناء لوحة توزيع كهرباء ٨ ميجا بتكلفة ٢٦ مليون جنيه على نفقة المحافظة لصالح المشروع، كما أنه جار إنشاء مجمع مدارس على مساحة ٢٠ ألف م٢ بالمنطقة الفاصلة بين بشاير الخير٤ و منطقة رشيد الجديدة.

واستمع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وقنصل فرنسا لشرح مفصل من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة وقاما بالاطلاع على المخطط العام والمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة ومخطط مشروع بشاير الخير٤ وحجم الأعمال المنفذة والمشروعات الجارى تنفيذها.

الزيارة

كما أشاد قنصل دولة فرنسا بما رآه من مشروعات تنوعت بين مناطق سكنية وخدمية وتجارية وأثنى على جودة الأعمال الإنشائية المنفذة والتي من شأنها توفير حياة كريمة لملايين من المواطنين وهو ما يؤكد على جهود القيادة السياسية فى مصر فى مجال حقوق الإنسان .

رافق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والقنصل العام المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة والمهندسة سلوى زكى رئيس مدينة رشيد وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلي الجهات المنفذة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقيادات التنفيذية .