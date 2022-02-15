السيادة السوداني يطلع على تحديات صندوق التنمية

اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني أبو القاسم محمد أحمد برطم على التحديات والعقبات التي تواجه صندوق تنمية شرق السودان لتنفيذ خططه وأهدافه.

وتعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد الصندوق، تعهد برعاية صندوق تنمية شرق السودان، خاصة المشروعات التي وصلت مراحل متقدمة من التنفيذ.

وأوضح وكيل وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور المهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، أن عضو مجلس السيادة استمع الى شرح مفصّل عن توقف مشاريع الصندوق لأكثر من ثلاثة سنوات، وفي مقدمتها مشروعات الكهرباء والطرق والمياه.

وأشار إلى أن أسباب توقف مشروعات الصندوق تتصل بالتزامات حكومة السودان تجاه الصناديق الممولة لمشروعات الصندوق في إطار اتفاقية سلام شرق السودان الموقعة عام ٢٠٠٦م، مؤكداً أن كل قرى الشرق التي وصلتها أسلاك الكهرباء ستجد حظها من الإنارة قريباً، كما ستستأنف مشاريع الطرق عبر الجهود التي يبذلها مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لتوفير الخدمات للمواطنين.

يذكر أنه رغم التوترات السياسية التي تشهدها السودان، وتراجعت معدلات التضخم في السودان، كما انخفض عجز الميزان التجاري.

وأشار جهاز الإحصاء في السودان الثلاثاء، إلى انخفاض التضخم، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 350.84% خلال أكتوبر الماضي.

وبلغ معدل انخفاض التغيير السنوي "التضخم" وفق الجهاز الإحصائي الحكومي لشهر نوفمبر عن أكتوبر، 11.26 نقطة، نتيجة لتراجع التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات.

وفي السياق، كشف بنك السودان المركزي عن انخفاض عجز الميزان التجاري هذا العام 41%، مؤكداً تمكنه من بناء احتياطات من النقد الأجنبي والذهب.

وقال محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين خلال لقاء جمعه بمديري عموم المصارف العاملة في السودان، إنه لأول مرة من زمن طويل تلتزم فيه وزارة المالية بعدم تجاوز الحكومة سقف الاستدانة المتفق عليه مع مصرفه.