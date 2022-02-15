الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي السيدة زينب يرفع كفاءة الشوراع والنظافة

حي السيدة زينب يرفع
حي السيدة زينب يرفع كفاءة الشوراع

شن حي السيدة زينب برئاسة مهران عبداللطيف، حملة لرفع كفاءه الشوارع بما يليق بتاريخ الحي وتواجد أكبر عدد من الاضرحه بمحيطه، بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وقد نفذت الشركة المصرية للمقاولات والتجارة برعاية رئيس مجلس إدارة استشاري الطرق المهندس  ياسر محمد عبد الفتاح ومهندس شادي رضا محمد مدير المواقع و سيد علي مشرف المواقع ووليد حنفي مسؤل التشوينات.

وتم  تطوير ورصف الشوارع والميادين الحيوية، منها ابن يزيد أرض يعقوب، البراد والخولي والسعدنى والبنان وخليفة وبدوي وبيرم التونسي والبغالة والتلول وعبدالمجيد اللبان ومراسينا " وشياخة المنيرة، وتم عمل انتر لوك لحارة سليم وعبد الرحيم البيساني ومنظره السكره والشوارع الجانبيه بالمورادي والمدبح وزينهم واستبدال الانترلوك المتهالك وتجديده وضبط فوهات البالوعات لتصريف الامطار مع إناره الشوارع الرئيسية.



 

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