الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية تستعد للمشاركة فى جائزة التميز الحكومي

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية تستعد للمشاركة فى جائزة التميز الحكومي

تستعد جامعة الإسكندرية للمشاركة فى "جائزة مصر التميز الحكومي"، فى دورتها الثالثة 2022 ، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء المؤسسى بجامعة الإسكندرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الدكتور محمد عبد العظيم أبوالنجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإجتماع المشترك بين فريق عمل التخطيط الاستراتيجي وسفراء التميز بكليات الجامعة.

جاء ذلك بقيادة الدكتور على مسلم، مقرر لجنة التميز الحكومي ومسئول الخطة الاستراتيجية بالجامعة، وبمشاركة الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة ومنسق جائزة التميز الحكومي، حيث قدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع شرحاً مختصراً ووافياً لمحاور وأبعاد جائزة التميز المؤسسي، والجوائز الفرعية شارك فيها مجموعة من الأساتذة فى مناقشة عدة محاور  تتعلق "برؤية مصر 2030 " و"الأبتكار"، و"الممكنات".

ودعا نائب رئيس الجامعة لترتيب مزيد من اللقاءات وورش العمل لتقديمها خلال شهر فبراير الجارى للوقوف على الشكل النهائي لمشاركة الجامعة فى الجائزة.

وان قد كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، يناير الماضي بإطلاق منظومة التميز الحكومي بين كليات الجامعة، عقدت لجنة التميز الحكومي بالجامعة عدة اجتماعات لوضع خطة عمل متكاملة وبرنامج زمني محدد لتنفيذ المهام الواردة في قرار تشكيل اللجنة ونشر ثقافة التميز بين كافة الكليات والمعاهد العليا بالجامعة. كما تم مخاطبة كافة كليات الجامعة لترشيح إثنين من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية لتمثيل الكلية كسفراء للتميز ومسئولين عن إعداد ملف الكلية للتنافس علي الجائزة بدعم من السادة عمداء ووكلاء الكليات.

وفي إطار خطة العمل الموضوعة قام الدكتور محمد عبد العظيم ابو النجا  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس لجنة التميز الحكومي بالجامعة بعرض ما تم مناقشته والتوصل إليه في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسادة نواب رؤساء الجامعات الحكومية في مصر.

وقام بتوضيح المهام الرئيسية وشرح آليات عمل اللجنة لضمان المشاركة الفعالة في التنافس علي الجائزة في دورتها الثالثة 2022، كما تم البدء في الخطوات التنفيذية وتسجيل كافة كليات الجامعة للمشاركة في فعاليات الجائزة وفقا للإجراءات والجدول الزمني الذي وضعته اللجنة المنظمة للجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقام الدكتور علي عبد الهادي مسلم أستاذ الدراسات التنظيمية بكلية التجارة ومقرر اللجنة بتوضيح الفئات المختلفة للمشاركة في جوائز التميز مع التركيز على "جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة" وتوضيح أهدافها وشرح محاورها وعرض نموذج عملي وتطبيقي للمحاور والأبعاد والمعايير الرئيسية للجائزة، كما قام بتشكيل فرق عمل من السادة أعضاء اللجنة وفقا للمحاور الرئيسية للجائزة لإعداد وتجهيز ورش عمل يتم تنفيذها مع السادة سفراء التميز بالكليات وكافة الأطراف ذات العلاقة.

جامعة الإسكندرية جائزة مصر التميز الحكومي للارتقاء بالاداء المؤسسى أهداف التنمية المستدامة سفراء التميز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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