اعتماد قرار تشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالغربية

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القرار رقم 7 لسنة 2022 والخاص بتعيين مجلس إدارة لفرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالغربية.

ليكون التشكيل من الدكتور مجدي وكوك رئيسًا، المحاسب مصطفى شحاتة أمين للصندوق وجمال الدين راغب نائبًا، يسر عبد الغنى عضو مجلس، شهاب مصطفى أنور، محمد مجدي الصباغ، مصطفى صلاح، أحمد الفقي، هبة جعيصة أعضاء لمجلس الإدارة.

وهذا في إطار اتجاه الدولة ومؤسساتها نحو تطوير الفكر الشبابي وحرص وزارة الشباب على تنمية مراكز الشباب ودعمها بقيادات لتطويرها وتطوير المدن الشبابية.

كان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق عقد مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، أولى ورش العمل وجلسات الاستماع الخاصة بإستراتيجية قصيرة المدى لتطوير مراكز الشباب 2025، وذلك لتطوير الأنشطة والبرامج والأداء الإداري بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار داخل مراكز الشباب، في إطار تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.