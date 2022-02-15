تنظيم الرياضة الروحية لأعضاء اجتماع شباب كنيسة عزبة النخل

قالت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، إنه تحت رعاية الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، وبإشراف الأخ نور بهنان، أمين الخدمة بالرعية، وخدام اجتماع شباب نوستاليجا، أقيمت الرياضة الروحية لأعضاء الاجتماع، وذلك بدير الآباء الجيزويت بالإسكندرية، في الفترة من العاشر، وحتى الثالث عشر من فبراير الجاري.

وأشار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إلى أنه جاء هذا تحت شعار "Anti أوميكرون"، وبمرافقة الأب فوزي نصري اليسوعي للشباب، حيث دار موضوع الرياضة الروحية حول "العلاقات"، وذلك من خلال الحديث عن العلاقات من الجوانب الكتابية، والاجتماعية، والواقعية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تضمن موضوع اليوم الأول الحديث حول "العلاقات الصحية، من خلال صداقة يوناثان وداود، فيما دار لقاء اليوم الثاني حول "العلاقات المؤذية"، وذلك من خلال علاقة يوسف الصديق بأخواته.

واختتمت الرياضة الروحية بموضوع تحت عنوان "لا تخف"، كما تضمنت الخلوة الروحية العديد من الفقرات الروحية، التي ساعدت الشباب على قضاء وقت شخصي مع الله ومنها: صلاة القداس الإلهي بشكل معاش، رتبة التوبة، ساعة السجود أمام القربان المقدس، وكذلك ورش العمل المختلفة، ومجموعات العمل بين الشباب، لعمل مصالحة بينهم في حالة الخلافات الشخصية، بالإضافة إلى تبادل خبرات عن طريق عرض بعض المشاكل كنموذج لذلك، وإيجاد حلول لها، وذلك من خلال مواجهة الأشخاص السلبيين، واكتشاف الأفراد الذين يقومون بإيذاء الآخرين.