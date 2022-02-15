الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «كمبو» و«كلبة» لترويجهما 620 لفافة هيروين في القليوبية

هيروين
هيروين

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار فى المواد المخدرة «الهيروين والبودر والحشيش وأقراص مخدرة».
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيم عاطلين مقيمان دائرة قسم شرطة أول بنها، بممارسة نشاطا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض ومبلغ مالى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكلت حملة أمنية من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضبط قسم شرطة أول بنها، وتمكنوا من ضبط “ش س ح”، وشهرته “كمبو”، 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا، و“ج و ع”، شهرته “كلبة”، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 5 قضايا، مقيمان دائرة قسم شرطة أول بنها، وبحوزتهما 220 لفافة من مسحوق الهيروين، و400 لفافة من مخدر البودر، و20 جرام حشيش، وأقراص مخدرة، وميزان حساس، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والميزان الحساس لوزن المواد المخدرة وبيعها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية اقراص مخدرة سقوط النيابة العامة في القليوبية قسم مكافحة المخدرات

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الفن المصرى

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