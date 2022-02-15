على مدار أسبوعين... «تعليم بني سويف» يبدأ تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية

بدأت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية "عام ومهني" على نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022 وذلك لمدة اسبوعين، بداية من الاثنين 14 فبراير وحتى الاثنين 28 من نفس الشهر.

وحّددت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، في بيان لها، رسوم تقديم التظلم بـ20 جنيهًأ لكل مادة، تُسدد بخزينة المديرية، مع تقديم الأوراق المطلوبة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ونموذج طلب مراجعة المواد، وصورة ضوئية رقم الجلوس.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022م، صباح الأحد الماضي، بنسبة بنجاح 73.91% لطلبة النظامي و51.39% للمنازل.

وتقدم لامتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف 61 ألفا 536 للنظامي حضر منهم 61 ألفا و91 طالبًا للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 962 حضر منهم 899 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12% ، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 100% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.